حبس حداد لحيازته سلاح ناري وذخيرة في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الأربعاء، بحبس حداد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد شريف فيصل، مفتش قطاع حلوان، يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط "محمود. م" 35 عامًا، حداد، حال وجوده بالمنطقة سكنه بحوزته طبنجة عيار 8 مم و4 طلقات من ذات العيار.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.