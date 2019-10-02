التصريح بدفن جثتي "مذبحة أبو النمرس"

صرحت نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء، بدفن جثتي ربة منزل وطفلتها قتلتا ذبحًا فى منطقة أبوالنمرس.



وكشفت المناظرة التي أجرتها جهات التحقيقات، أن الأم تلقت عدة طعنات بالظهر، بينما قُتلت ابنتها إثر تلقيها جرحًا ذبحيًا بالرقبة وجرحًا آخر قطعيًا بالأذن، بينما أُصيب طفلها بإصابات بالغة في الجسد.



دلت التحريات على أن "شيرين. ع"، 27 عامًا، مصابة بـ7 طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد، وطفلتها "دينا"، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة وقطع خلف الأذن.



كان اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية عن أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثتي سيدة وابنتها، ونجلها الآخر مصابًا، بقرية زاوية أبومسلم بمنطقة أبوالنمرس.



انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ذبح المجني عليهما وإصابة الطفل بإصابات خطيرة.



وأفادت التحريات الأولية، بقيادة العقيد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأن أهالي القرية عثروا على الطفل ساقطًا من أعلى السطح بجوار المنزل، فحاولوا استدعاء والدته لإخبارها بإصابته، إلا أنها لم تجب، فدخلوا المنزل ليعثروا على جثتى الأم وابنتها غارقتين في دمائهما، وقد تم ذبحهما.



تم إبلاغ قسم الشرطة ونقل الطفل المصاب إلى المستشفى ودخل في غيبوبة، بينما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.