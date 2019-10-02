رئيس جامعة القاهرة يتفقد تطوير مستشفى أبوالريش اليابانى

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، انتهاء أعمال تطوير المرحلة الأولى للدور الرابع، والنصف الخلفي من الدور الثالث بمستشفى أبوالريش الياباني.



رافقه خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبوالريش الياباني.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، أن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلها عن العمل دفعة واحدة.



كما وجه بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبوالريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارئ والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.



وأكد استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبوالريش لزيادة قدرته الاستيعابية، وتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة بها وخدمات الطوارئ، لتكون بأعلى درجة من الكفاءة، موضحًا أنه جار العمل في المرحلة الثانية من التطوير.



من جانبها قالت الدكتور رشا جمال، مدير مستشفى أبوالريش الياباني، إن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى شملت الانتهاء من تجديد قسم الجراحة العامة بقدرة استيعابية 23 سريرًا، وملحقاتها من غرفة "IT"، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن، وغرفة مراقبة المبنى داخليًا وخارجيًا، وأنه جار العمل في المرحلة الثانية، والتي تشمل قسم الجراحات التخصصية، والنصف الأمامي من وحدة أمراض القلب، بتكلفة 55 مليون جنيه للمرحلتين.