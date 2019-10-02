قداس الذكرى السنوية الأولى لنياحة الأنبا بيشوي بالبراري

أقيم صباح اليوم، قداس الذكرى السنوية الأولى لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق.



صلى القداس، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا بولا مطران طنطا والأنبا إرميا الأسقف العام إلى جانب نيافة الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري الحالي. ومجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة والرهبان من خارج الإيبارشية، كما شارك في الصلوات محافظ الدقهلية.



وتنيح نيافة الأنبا بيشوي مساء يوم ٢ أكتوبر من العام الماضي أثناء تواجده بالقاهرة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر جاوز الـ٧٦ سنة بعد أن قضى ٤٦ سنة منها راعيًا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري. وتصدر لسنوات قائمة ممثلي الكنيسة في كل المحافل الكنسية والحوارات اللاهوتية مع الطوائف المسيحية، ونال تقدير واحترام الدوائر التي تواجد فيها عبر سنواتٍ طوالٍ. وتمتع بصلاتٍ قوية مع رؤساء الكنائس بالعديد من بلاد العالم.



