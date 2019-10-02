استعجال تقرير الصفة التشريحية لـ"سيدة دار السلام"

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، الأربعاء، باستعجال تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة سقطت من الطابق الرابع بمنطقة حدائق المعادي، بعد مشاجرة مع زوجها.



وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة القسم، ما أسفر عن إصابتها بنزيف حاد ووفاتها.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المجني عليها في العقد الثالث من العمر، وأشارت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان إلى أنها ألقت نفسها بعد مشاجرة مع زوجها.



تم التحفظ على الجثمان ونقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.