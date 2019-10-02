تجديد حبس المتهم بقتل أستاذ جامعى فى دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأربعاء، حبس المتهم بقتل أستاذ جامعي في دار السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة إلى المتهم تهمتى القتل العمد والسرقة بالإكراه، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات.



وكان قسم شرطة دار السلام، قد تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود متوفي داخل شقة بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى المكان وعثر على جثة موظف بإحدى الجامعات وبها عدد كبير من الطعنات.



وناقش رجال المباحث شهود العيان، وتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذي شهد الحادث، فكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا بهدف السرقة، وتم القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.