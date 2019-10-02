مناقشة "أولاد الناس" بمجمع الأديان.. 12 أكتوبر

تعقد في الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم السبت 12 أكتوبر بمجمع الأديان بمصر القديمة ندوة لمناقشة "الأديان في عصر المماليك مع رواية أولاد الناس ثلاثية المماليك" للكاتبة ريم بسيوني، وتديرها نشوى الحوفي، والدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة.



تضم الرواية ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها، في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.



وأثار الحكم المملوكي الذي لا زال حتى يومنا، تختلط النظرة بشأنه، فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من أماكن عدة إلى مصر وهم أطفال فتدربوا كجنود وتابعين لسلاطين وأمراء مارسوا التسلط على المصريين.

