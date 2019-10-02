تجديد حبس عاطلين سرقا 60 ألف جنيه من سيدة بمصر الجديدة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، الأربعاء، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة 60 ألف جنيه من سيدة بعد مطاردة مثيرة.



تعود الواقعة أثناء تواجد الرائد إيهاب حسين، الضابط بمرور القاهرة، بميدان تريومف، فاستغاثت به سيدة بعد خطف شابين كيس منها بداخله 60 ألف جنيه.



على الفور، طاردهما الضابط وتمكن من القبض عليهما وبحوزتهما المبلغ المسروق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.