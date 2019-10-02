رصد 64 مخالفة تموينية في دير مواس

تواصل الوحدة المحلية لمركز دير مواس جنوب المنيا جهودها في تكثيف الحملات لضبط المخالفات التموينية بالمخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا بضرورة تشديد الرقابة لضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار وردع المخالفين.



قال على غلاب رئيس المركز، إن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية والمحلات التجارية، وأسفرت عن ضبط 64 مخالفة تموينية تنوعت بين خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم وجود ميزان، عدم إعلان أسعار المنتجات، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأضاف رئيس المركز، أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع.