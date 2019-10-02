ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الأربعاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية؛ لإعداد تقرير عن سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغ يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت إخماد الحريق دون وقوع إصابات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.