"خيال مآتة" يتخطى حاجز 36 مليون جنيه

حقق فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي إيرادات تخطت 36 مليون جنيه، خلال ثمانية أسابيع من طرحه، حيث بلغت إيراداته 36 مليون و624 ألف جنيه بشباك التذاكر.



شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.



الفيلم يتخذ تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبير، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته "باكينام"، وكيف سرق بروش كوكب الشرق "أم كلثوم".