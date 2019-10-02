تعرّف على تأثير الحشرات المنزلية على مرضى الحساسية (فيديو)

كشف الدكتور نبيل الدبركي، استشاري علاج الحساسية والصدر، عن تأثير الحشرات المنزلية على مرضى الحساسية، مشيرًا إلى أنه لا بد من مقاومة الحشرات في المنازل، خاصة الذباب والناموس والصراصير والنمل.



وأكد "الدبركي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الصراصير مثير قوي في تفاعلات حساسية جهاز التنفسى، موضحًا أن الصرصار يفرز مواد معينة لإثارة الجهاز التنفسي، ويفضل استخدام مبيدات الحشرات بطريقة صحيحة حتى لا يؤثر على صحة الإنسان.



وحذّر "الدبركى"، من استخدام المبيدات الحشرية بطريقة خاطئة في وجود مرضى حساسية الجهاز التنفسى أو مرضى الجيوب الأنفية حتى لا تؤذي الإنسان، ويجب أن تستخدم بتعقل وتحفظ شديدين.

