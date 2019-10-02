رصد 3548 مخالفة مرورية فى الجيزة

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأربعاء، حملاتها الموسعة التي استهدفت المحاور والميادين لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.



أسفرت الحملات- خلال الـ24 ساعة الماضية- عن رصد 3548 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 75 مخالفة تجاوز سرعات و1560 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 80 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و74 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، حجز 74 دراجة بخارية وسيارة.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة.