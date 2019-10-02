"الفيل الأزرق 2" يتخطى الـ100 مليون جنيه

تخطى فيلم "الفيل الأزرق"، الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، حاجز 100 مليون جنيه بشباك التذاكر، محققًا إيرادات بلغت 100 مليون و975 ألفًا و576 جنيهًا، خلال 10 أسابيع من طرحه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما منذ انطلاق عرضه في 25 يوليو الماضي.



"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته "الفيل الأزرق"، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبدالعزيز، وهم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

