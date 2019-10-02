إرسال سلاح "مذبحة أبو النمرس" للمعمل الجنائي

أمرت نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء، بالتحفط على "سكينتين" استخدمهما المتهم بذبح زوجة عمه وطفلتها في أبو النمرس، في تنفيذ جريمته، وإرسالهما للمعمل الجنائي؛ لفحصهما وكتابة تقرير عن ملابسات الواقعة.



كانت النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثماني السيدة ونجلتها، والاستعلام عن حالة الطفل من المستشفى.



كان اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بالعثور على جثتي سيدة وابنتها ونجلها الآخر مصاب بقرية زاوية أبومسلم في أبو النمرس، فانتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين ذبح المجني عليهما وإصابة الطفل إصابات خطيرة.



وأفادت التحريات الأولية بقيادة العقيد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأن أهالي القرية عثروا على الطفل ساقطًا من أعلى السطح بجوار المنزل فحاولوا استدعاء والدته لإخبارها بإصابته، فعثروا على جثة الأم وابنتها غارقين في دمائهما.



وأبلغ الأهالي قسم الشرطة ونقل الطفل المصاب في غيبوبة إلى المستشفي، بينما انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.