انتقادات دولية للاحتفال بنتائج "ألعاب القوى" في مقاعد قطر الفارغة

ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن المشجعين والرياضيين على حد سواء انتقدوا المنظمين القائمين على بطولة ألعاب القوى، للسماح لدولة قطر باستضافة المباريات الدولية بعد مشاهدة عدد من أفضل الرياضيين في العالم يفوزون بالميداليات ويحطمون الأرقام القياسية في ظل غياب الجمهور في المدرجات.



وأشارت الصحيفة، إلى أن ملعب خليفة الدولي عادة ما يتسع إلى 40 ألف شخص، ولكن في اليوم الأول، حضر 13288 شخصًا فقط، مع استمرار انخفاض أعداد المتفرجين منذ ذلك الحين.



وأكد الرياضيون أنه من المحزن أن يتم الاحتفال بالبطولة العالمية في استاد الدوحة الفارغ مع استمرار الخلاف حول التذاكر غير المباعة.



وقال البطل الأولمبي "دنيس لويس"، إن الاتحاد الدولي لألعاب القوى خذل الرياضيين في الدوحة بشكل كبير، فيما انتقدت "دينا آشر سميث"، صاحبة الميدالية الفضية في سباق GB، التي احتلت المركز الثاني في سباق 100 متر، الهيئة القائمة على الحدث، كما وصف كيفن ماير، بطل العالم الفرنسي، البطولة في قطر بأنها "كارثة".



من جهته، قال "جون ريدجون" الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، إنه يعتقد أن التوتر الدبلوماسي في المنطقة هو السبب، ودفاعًا عن قرار منح الألعاب الدولية إلى قطر، مضيفًا: "عليك أن تفهم التحديات السياسية التي يواجهها هذا البلد، والتي لم تكن متصورة على الإطلاق"، وتابع: "في نهاية البطولة، سنراجع تمامًا ما حدث هنا".



ووفقًا لما ذكرته "ديلي ميل"، سارع المنظمون إلى محاولة حل المشكلة، وتقديم تذاكر لآلاف العمال المهاجرين من إفريقيا والهند مجانًا، فيما ذكر التقرير أن غالبية الجماهير كانوا من الضيوف والصحفيين.