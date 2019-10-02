المبعوث الأممي إلى اليمن يغادر صنعاء

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، صنعاء بعد محادثات مع قادة ميليشيات الحوثي.

ذكرت ذلك النبأ قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء.



يذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، شنت عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة بمناطق متفرقة من مدينة "الحديدة "غرب اليمن، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي مارتن جريفيث والوفد المرافق له إلى صنعاء أمس الثلاثاء؛ للقاء قيادات الحوثيين، في محاولة جديدة لتنفيذ اتفاق استوكهولم.