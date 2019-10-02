أمن المنافذ يحرر 12 قضية تهريب

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم التهريب؛ لفرض السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 10 قضايا تهريب ضبط خلالها "ملابس أجنبية الصنع، أمتعة شخصية، مستحضرات تجميل، مُعدات مُستعملة، أجهزة تكييف، روافع مُستعملة"، بلغ إجمالي قيمتهم المالية 688 ألف جنيه.



كما تم ضبط قضيتي تهريب بإجمالي 667 ألف جنيه، وضبط 3 قضايا مخدرات بمضبوطات بلغت 469 قرص وأمبول مخدر، وضبط 49 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، تسول، مخالفات مسطح مائي".



وتحرير 1454 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 214 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم التسلل عبر الحدود، وتزوير المستندات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.