الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يحرر 12 قضية تهريب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:56 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي - حسام محفوظ
طباعة
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم التهريب؛ لفرض السيطرة الأمنية.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 10 قضايا تهريب ضبط خلالها "ملابس أجنبية الصنع، أمتعة شخصية، مستحضرات تجميل، مُعدات مُستعملة، أجهزة تكييف، روافع مُستعملة"، بلغ إجمالي قيمتهم المالية 688 ألف جنيه.

كما تم ضبط قضيتي تهريب بإجمالي 667 ألف جنيه، وضبط 3 قضايا مخدرات بمضبوطات بلغت 469 قرص وأمبول مخدر، وضبط 49 قضية "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، تسول، مخالفات مسطح مائي".

وتحرير 1454 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 214 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 قضايا متنوعة في مجال مكافحة جرائم التسلل عبر الحدود، وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

منذ يوم

كاتبة بريطانية تكشف كيف خيب المصريون آمال «الجزيرة» و«بي بي سي» و«نيويورك تايمز» في فوضى جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

"مذبحة أبو النمرس".. اعترافات تفصيلية بخطة فاشلة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

المالية تنفي فرض ضريبة تنمية على السيارات

أيام زمان

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الصحة

"وعى" ينظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية

الكونغو: حالات الإصابة بفيروس الإيبولا تتخطي حاجز 3000 شخص

لقاح السل في الطفولة يوفر حماية طويلة الأجل من سرطان الرئة

فقدان الوزن يساعد فى تخفيف حدة مرض السكر

الرئيس نيوز

إنفوجراف.. كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية خدمات المحليات

برلماني: مصر أكبر من أن ترد على رعاع وحرافيش مغرضين

الحركة الوطنية: زيادة عجز الميزان التجارى غير البترولى يدعو لإعادة النظر في منظومة التصدير

التنظيم والإدارة يهيب بالوحدات الإداري اتخاذ إجراءات "التسوية" نوفمبر

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل حالتي إصابة بحمى الخنازير

الموقف الأسري يؤثر على استخدام السجائر الإلكترونية في المراهقة

المنومات تساعد على التخلص من الأفكار الانتحارية

الأمير هاري وميجان يقاضيان صحيفة نشرت رسالة خاصة

كشكول

6 طرق صحيحة لتعلم ابنك حفظ دروسه بسهوله

إنطلاق فاعليات مؤتمر متطلبات التميز بكليات التربية بالجامعات المصرية بـ"تربية" الدقهلية

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان أعمال تطوير مستشفى أبو الريش الياباني

زمالة المعلمين يوافق على انشاء مرصد إعلامي

إسلام سياسي

الأفتاء:هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بالتشكيك في مؤسسات الدولة

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

“القومي لبحوث الإسكان” ينظم مؤتمره الدولي الثاني

مصر تستضيف المؤتمر الدولي لزراعة القوقعة بحضور 30 دولة

اتفاقية للحفاظ على حقوق 410 عاملاً بـ “هنكل مصر”

وزير الإسكان: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد من خلال المدن الجديدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سد النهضة.. كمان وكمان
منى رجب
وعى الشعب.. وضرورات المرحلة
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى استشهاد الأسقف الأنبا صموئيل
القس. رفعت فكرى
كيف تحيا سعيدًا؟
المزيد

الثقافة

مناقشة "أولاد الناس" بمجمع الأديان.. 12 أكتوبر

تعرف علي موعد حفل فرقة "أمواج" فتيات السمسمية

"ثقافة القليوبية" تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

مصر في عيون جمال حمدان بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك