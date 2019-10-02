"الزراعة": توفير تقاوى المحاصيل الشتوية للجمعيات بنسبة 80%

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة توفر في هذا الإطار بذور وتقاوي القمح والفول وكل المحاصيل الاستراتيجية التي تتم زراعتها في الموسم الشتوي، مقاومة للأمراض وللظروف المناخية.



وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم توفير التقاوي الخاصة بالمحاصيل الشتوية للجمعيات بنسبة 80%، وخلال الأيام القادمة سيتم الانتهاء من توفير التقاوي لكل أنحاء الجمهورية، موضحًا أنه تم توزيع بعض أنواع الأسمدة وسيتم استكمال التوزيع خلال الأيام القادمة.



وأشار إلى أن كارت الفلاح من الأمور المهمة التي سيتم البدء في استخدامها لضبط منظومة التعامل مع المزارع، والذي يستفيد بشكل كبير جدًا من وجود هذا الكارت، حيث إن الكارت يوفر إضافة لمعرفة المزارع وتوفير كمياته بشكل كامل وواضح.

