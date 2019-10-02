اقتصادى: استراتيجية التنمية المستدامة خطة اقتصادية مستقبلية لمصر

وأشار "العمدة"، إلى أن هناك مجموعة من المؤشرات الاجتماعية التى تهدف الوزارة إلى الوصول لها عام 2030، هما رفع معدل النمو الاقتصادي وإيصاله لـ8% تقريبًا، وزيادة حجم الاقتصاد والنشاط الصناعي، ورفع مستوى التنمية البشرية لدى المواطنين والمستشفيات والخدمات التي تقدمها الدولة وفق خطة توضع بشكل سنوي.





قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن وزارة التخطيط هى المسئولة عن تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث وضعت برنامجًا لتسريع وتنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.وأضاف "العمدة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن استراتيجية التنمية المستدامة هي خطة اقتصادية مستقبلية لمصر، ولها اتجاه وتصور عالمى يتناسب مع الاتجاه العالمي للتنمية المستدامة.