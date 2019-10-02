الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية بمطار صنعاء الدولى

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، بأن ميليشيا الحوثي احتجزت شحنة جديدة من الأدوية، خاصة بمنظمة "أطباء بلا حدود" في مطار صنعاء الدولي.



ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن المصادر قولها، إن ميليشيا الحوثي تحتجز شحنة جديدة من الأدوية التي وصلت عبر طيران الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع في مطار صنعاء الدولي.



وأضافت أن الميليشيا الحوثية طلبت من المنظمة إعادة بعض الأنواع من الأدوية، بدعوى أن الوضع الصحي في اليمن لا يحتاجها، في الوقت الذي يفتقر فيه السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة.



وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن الميليشيا الانقلابية تمارس ضغوطًا كبيرة على المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الصحي لإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الطبية لجرحاها من المقاتلين، مهددة بعرقلة عمل تلك المنظمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



يشار إلى أن ميليشيا الحوثي كانت قد منعت، يوم الإثنين الماضي، دخول ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، العبيد أحمد العبيد، إلى البلاد، وأمرت طائرته بالإقلاع بعد وقت قصير من هبوطها في (صنعاء).