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رياضة

سوبر هيجواين وسباعية البايرن في صدارة عناوين صحف إيطاليا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
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أبرزت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الأربعاء، فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على نظيره ليفركوزن (3-0)، وتالق هيجواين لاعب اليوفي بعدما سجل هدفا وصنع آخر إضافة إلى الفوز العريض لبايرن ميونيخ على نوتنهام بسباعية في دوري الأبطال.

وخرجت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" بعنوان قالت فيه "إظهار القوة، هدف وتمريرة حاسمة، هيجواين يطلق البيانكونيري ويفوز على باير ليفركوزن بثلاثية".

وأضافت "هيجواين صنع وسجل، ثم ضاعف بيرنارديسكي وختم كريستيانو النتيجة، اختبار رائع قبل الصدام مع إنتر ميلان".
وتابعت "سوبر بايرن في لندن: 7-2 على توتنهام، والسبيرز ينظرون إلى أليجري، بينما إيكاردي يسجل أول أهدافه ويطير بباريس سان جيرمان".
فيما عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "البيبيتا الذهبي، هيجواين مذهل، يوفنتوس يفوز ويستمتع بعد التغلب على ليفركوزن 3-0".
وأضافت "جونزالو سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة لبيرنارديسكي، ثم أكمل رونالدو الفوز.. واتلتيكو يفوز في موسكو".

وتابعت "إنتر سيحاول بدون لوكاكو، في كامب نو ضد برشلونة، وكونتي سيعتمد على لاوتارو في مواجهة يوفنتوس"، وختمت "بايرن ميونخ يسحق توتنهام: 7 أهداف في لندن".

وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها "بيبيتا الذهبي، هدف رائع وتمريرة مثالية إلى بيرنارديسكي، هيجواين يلهم يوفتنوس، الذي سجل أيضا برفقة رونالدو وحققوا الفوز بثلاثية على ليفركوزن".

وأضافت "برشلونة وإنتر ميلان، كونتي في الهجوم لكن بدون لوكاكو".

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