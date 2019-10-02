عبدالعال: استدعاء رئيس الحكومة والوزراء لإلقاء بياناتهم أمام النواب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الثورة التي تنتاب مجلس النواب لن تهدأ إلا بعد أن يتم إجلاء الحقيقة لكل المصريين.



وأضاف: "سيتم استدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء لإلقاء بياناتهم أمام نواب المجلس"، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية التي أقيمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باتت نموذجًا في كل شيء سواء ما حدث من شبكة الطرق أو في قطاع الكهرباء أو تطوير الموانئ المختلفة أو ما يحدث على أرض سيناء، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تم تطوير البنية الأساسية بها.



وتابع، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي يُضرَب بها المثل في مجال البنية الأساسية، مشيدًا بعظمة الشعب الألماني، قائلاً: "لا يمكن التقدم لأي دولة دون بنية أساسية".



وقال إن الهجمة الشرسة هدفها التوقف عن التنمية والأرقام التي تصدر عن المؤسسات الدولية الاقتصادية تثير الغيرة والحسد، كما أن الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة، ولذلك تجد هناك تشكيكًا في الجيش والقوات المسلحة، وكذلك توقف عجلة التنمية وضرب الاقتصاد المصري، من خلال تجنيد بعض النفوس من أجل ضرب الدولة.



واستكمل: "لن نسكت، وسنتكلم وبقوة في الداخل والخارج، ولن نلتفت لأي مرتزقة"، مؤكدًا أن يوم الجمعة الماضي، كان يومًا حاسمًا ويظهر دعم المصريين للدولة والقيادة السياسية.