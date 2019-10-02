إحباط تهريب 200 ألف جنيه بمطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الجوي، الأربعاء، من ضبط راكب حاول تهريب مبلغ مالي تجاوز الـ200 ألف جنيه أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى خارج البلاد.



أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اعتزام فنى إنشاءات معمارية، تهريب مبالغ مالية حال سفره إلى إحدى الدول العربية.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على مجموعة من الكتالوجات مخبأ بداخلها 200 ألف جنيه مصرى بالمخالفة للقانون.



بمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط لشراء مستلزمات طبية خاصة بتجارته من خارج البلاد، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.