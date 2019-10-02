اليوم.. المركزى يطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

يطرح اليوم البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثانى 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوم.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالى الجارى بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.