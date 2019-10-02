انكماش نشاط البناء في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2009

انكمش نشاط البناء في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 10 سنوات، مع ضعف نشاط البناء التجاري.



وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الأربعاء أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل مستوى 43.3 نقطة في سبتمبر، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2009، ومقابل مستوى 45 نقطة في أغسطس السابق له.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن نشاط البناء في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سيستقر عند نفس مستويات شهر أغسطس.



وأوضحت البيانات أن نشاط البناء التجاري هو الأضعف أداءً في الشهر الماضي، كما أن نشاط البناء المدني تراجع قرب أدنى مستوى في عقد، فيما سجل نشاط البناء السكني تراجعًا للشهر الرابع على التوالي.



وتراجع معدل التشغيل في قطاع البناء لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2010، وذلك وسط بيئة الطلب غير المواتية وتردد العميل وانخفاض الثقة.



وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5 % إلى 1.2237 دولار.