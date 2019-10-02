"وعى" ينظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية

نظم المركز العربى للتوعية الصحية (وعي) التابع لاتحاد الأطباء العرب، دورات تدريبية مكثفة حول مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية لأكثر من 60 متدربًا معظمهم طلبة بكليات الطب والصيدلة بمحافظتى القاهرة ودمياط، وذلك من خلال مدربين معتمدين من الاتحاد.



وتضمنت الدورات التدريبية، مزيجًا من التدريب النظري والعملي على الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع حالات الحروق والنزيف والإغماء والإنعاش الرئوي القلبى وحالات الغرق والاختناق.



وقال أمين عام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان أمي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الحملات التوعوية التي ينفذها مركز (وعى) تقوم على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتطبيق الفعلي لقاعدة "الوقاية خير من العلاج"، وهو أمر فى غاية الأهمية، لما له من أثر إيجابى على الفرد والأسرة والمجتمع.