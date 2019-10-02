"الإفتاء" تناشد المصريين بالالتفاف خلف وطنهم وجيشهم (فيديو)

وناشدت دار الإفتاء المصرية، خلال الجرافيك الذي نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الشعب المصري أن يلتف خلف الوطن والجيش المصري، وأن يعمل على حمايته دولته وفداءها بدمائهم وأرواحهم.





نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موشن جرافيك بعنوان "معركة الوعي"، انتجته وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية.وقالت خلاله: "إن مصر تخوض الآن العديد من المعارك في جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب، وهناك معركة التنمية التي تبنى مصر فيها حضارتها ومستقبلها، حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، وهناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية التي تدرك التحديات الكبيرة التي تمر بها مصر".