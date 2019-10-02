«بدون فوائد»..كيف استفاد طلاب الجامعة من قرض المصروفات الدراسية؟

طفرة جديدة من نوعها يتم تطبيقها حاليًا داخل إحدى الجامعات المصرية لأول مرة في مصر، وهي إمكانية الطالب الجامعي في الحصول على قرض بقيمة المصروفات الدراسية، يتم سداده على مدة 3 أقساط، وبدون أي فوائد.



قبل أيام قليلة، أعلنت جامعة أسيوط، عن موافقة مجلس الجامعة على اعتماد قراره بتقديم قرض تعليمي للراغبين في ذلك من أبناء الجامعة من مختلف الكليات للتيسير عليهم سداد المصروفات الدراسية، وهو الإجراء التيسيرى الأول من نوعه في تاريخ الجامعة، وكذلك على مستوى الجامعات المصرية.



وتواصلت "الدستور" مع عدد من طلبة الجامعة في عدد من الكليات، لرصد مدى التأثير الإيجابي لهذا القرار عليهم، وكيف سيتمكنوا من الاستفادة منه خلال الفترة القادمة، كذلك كان لنا حديث مع رئيس الجامعة حول آلية عمل هذا القرض، والفئات المتاح لها ذلك.



البداية كانت مع محمد عبد الباسط، طالب بالفرقة الثالثة في كلية الآداب بجامعة أسيوط، وهو أحد مستفيدي خدمة القرض الجديد، يقول في حديثه مع "الدستور"، إن قرض المصروفات الدراسية ساعد العديد من الطلبة في تدبير أمورهم المالية الخاصة بمصروفات العام الجامعي الجديد من إيجار السكن أو شراء الكتب و"السيديهات" المتعلقة بالمنهج الجامعي.

ويضيف: "الإجراءات الرسمية للحصول على القرض التي وضعتها الجامعة كانت في غاية السهولة، وغير معقدة بالنسبة للطالب، بالإضافة إلى سهولة نظام التقسيط الذي وضعته الجامعة، مراعاة لوضع الطلاب الاقتصادي الذي يعانون منه ذويهم، ونأمل أن يتم تطوير هذه الخدمة على باقي المستلزمات الدراسية من مصاريف كارنيه واسطوانات تعليمية".



أما محمود خالد، هو أحد الطلبة الجدد في جامعة أسيوط، يحكي تجربته الأولى من نوعها خلال حديثه مع "الدستور" قائلًا: كنت في حالة من الاستياء بسبب المبالغ العديدة التي أنفقتها حتى أستطيع بِدء رحلتي الجامعية فقط، مع العلم أنني أتحمل تسديد كافة مصاريفي الشخصية والدراسية منذ أن كان عمري 16 عامًا، ولكن القرض الذي قدمت عليه ساعدني في عدم تحمل المصاريف الدراسية حاليًا.



وعن إجراءات الحصول على القرض، حدثنا قائلاً: في البداية أخبروني أن أقدم طلب إلى رعاية الشباب التابعة للكلية، بالإضافة إلى إذن الدفع الموضح لقيمة الرسوم الدراسية، ونسخة من البحث الاجتماعي الصادر من مكتب الشؤون الاجتماعية مقر محل إقامته.



ويستكمل: بعد تقديم كافة الأوراق المطلوبة ننتظر أن تصدر إدارة شؤون الطلاب في الكلية إذن سداد بقيمة الفرق بين الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية، ثم يتم تسليمنا بطاقات جامعية وإيصالات مختومة موجهة إلى مركز الكتاب بالكلية، حتى يستطيع الطالب الحصول على الإسطوانة الدراسية.



أما عن حوارنا مع القائمين على الجامعة حول آلية القرض، أوضح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن الهدف من تطبيق قرض المصروفات الدراسية داخل جامعة أسيوط، لأول مرة على مستوى جامعات مصر، هو توفير الدعم الكامل لأبناء وطلبة الطبقة المتوسطة، تحت رعاية صندوق التكافل الطلابي، في حين أن الجامعة تعمل على سداد رسوم المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين من المتقدمين بطلب بذلك إلى إدارة الجامعة.



وعن مبلغ القرض، قال: "قرض الطلبة الجديد يشمل المصروفات الدراسية للعام الواحد فيط، والذي يبلغ قدرها 500 جنيه كحد أقصى يتم صرفها من صندوف التكافل الطلابي، وذلك من خلال التوجه إلى مكتب المساعدات الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها، واستيفاء النموذج المخصص لذلك وتحديد قيمة القرض المطلوب.



ومن جهته، أكد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن بعد إنهاء الطلبة لإجراءات الحصول على القرض، تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية بإصدار إذن سداد بقيمة الفرق بين في الرسوم الدراسية والمقررات الإلكترونية، كما يتم تسليم الطالب أيضًا البطاقة الجامعية وإيصال، وهي المستندات اللازم تقديمها مرفقة بالإيصال الدال على سداد الطالب للمبلغ المالي قيمة الفرق في الرسوم الدراسية و المقررات الإلكترونية حتى يتسنى للطالب الحصول على الأسطوانة الدراسية.



ويستطرد: "طريقة سداد القرض ستكون على 3 دفعات يتضمن قسط الدفعة الأولى 40% من المبلغ، ثم دفعتين آخرين كل قسط منهما يبلغ 30% من قيمة القرض، وذلك قبل بِدء امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري، ويتم سدادهم عن طريق مكتب رعاية الشباب بالكلية.

