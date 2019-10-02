بوجدانوف يبحث مع المعارضة الوضع في سوريا

بحث مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف اليوم الأربعاء، مع زعيم حركة "سوريا الغد" المعارضة أحمد الجربا الوضع في سوريا.



وذكر بيان مقتضب لوزارة الخارجية الروسية أن بوجدانف والجربا ناقشا - خلال اتصال هاتفي - الوضع الحالي في سوريا وما حولها، مركزين على ترسيخ نظام وقف الأعمال القتالية.



كما بحث الجانبان آفاق تحقيق عملية سياسية لتسوية الأزمة في سوريا، يقودها السوريون أنفسهم وفق القرار الأممي رقم 2254.