افتتاح ووضع حجر أساس 11 مشروعًا بالوادي الجديد

قال رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد المهندس مجدي الطماوي إنه سيتم افتتاح 8 مشروعات ووضع حجر أساس 3 مشروعات أخرى بمدينة الخارجة بتكلفة 125 مليونًا و199 ألف جنيه، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



وقال رئيس مركز الخارجة - في تصريح اليوم الأربعاء - إن المركز سيشهد -خلال احتفالات المحافظة غدًا الخميس وعلى مدى الأيام المقبلة- افتتاح عدة مشروعات، منها: مدرسة المنيرة للتعليم الثانوي بقرية المنيرة شمال المدينة بتكلفة 42 مليونا و479 ألف جنيه، ووضع حجر أساس مدرسة الثورة الابتدائية بقرية الثورة جنوب المدينة بتكلفة 4 ملايين جنيه، كما سيتم افتتاح مسجدين الأول بمنطقة تقسيم المعلمين بالمدينة بتكلفة 3 ملايين و850 ألف جنيه، والثاني مسجد المروة القديم بحي المروة بالمدينة بتكلفة مليون و600 ألف جنيه.



وأضاف أن من ضمن هذه المشروعات سيتم افتتاح مشروع إسكان الأولى بالرعاية بواقع 3 عمارات سكنية بحي السبط بالمدينة بتكلفة 15 مليونا و800 ألف جنيه، ومشروع تطوير مجمع التمور بمدينة الخارجة بتكلفة 4 ملايين و890 ألف جنيه، ومضمار ألعاب القوى بالاستاد الرياضي بـ6 ملايين جنيه.