حقق الهلال السعودي فوزًا ثمينًا، على مضيفه السد القطرى برباعية مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" فى ذهاب الدور قبل النهائى من المسابقة.



ملخص وأهداف مباراة السد ضد الهلال



بتلك النتيجة يكفى الهلال التعادل أو الخسارة بفارق هدفين فى لقاء الإياب الذى سيقام يوم 22 أكتوبر الجارى بالعاصمة السعودية الرياض.



السد ضد الهلال



الشوط الأول إنتهى بتقدم الهلال 2-1، حيث تقدم السد أولا عبر الفرنسى بافيتيمبى جوميز لاعب الهلال فى مرماه بالدقيقة 16، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف التعادل للزعيم فى الدقيقة 34، ثم ينجح على البليهى فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 45.



وأضاف جوميز الهدف الثالث للهلال فى الدقيقة 60، قبل أن يختتم محمد الشلهول أهداف الزعيم فى الدقيقة 67.