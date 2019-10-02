سفيرة فنلندا: مهتمون بتعزيز التعاون مع مصر في "التعليم"

أكدت لاورا كانسيكاس ديبرايس سفيرة فنلندا بالقاهرة، اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم، موضحة أن التجربة الفنلندية في التعليم المدمج تعني المساواة لكل طفل وطفلة في الوصول إلى أعلي درجات التعليم.



وقالت سفيرة فنلندا - في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء، في ندوة تحت عنوان "التعليم الشامل: تجربة فنلندا" - أن عددا من الخبراء الفنلنديين يقدمون خبرتهم في هذه الندوة عن الأوجه الكثيرة لأنماط التعليم الشامل في المناهج الفنلندية"، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أكدت على أهمية أن يحظى الأشخاص ذوي الإعاقة بالاهتمام من دولهم، وحصولهم على حقوقهم، خاصة الحق في التعليم.



ومن ناحيتها، قالت الدكتورة ريا بالمكفيست مستشارة في الهيئة القومية الفنلندية للتعليم إن بلادها وفرت التعليم لجميع الأطفال في فنلندا من خلال وضع مناهج دراسية مناسبة، وتم إنشاء وحدة خاصة للأطفال من ذوي الإعاقة للتعاون مع السلطات على المستوي المحلي.. مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعداد مناهج جديدة يتم استخدامها بداية من العام المقبل.



وأكدت أنه يتم تطوير المناهج التعليمية باستمرار بإدخال أحدث النظم الإلكترونية، مشيرة إلى أن المسؤولين الفنلنديين يعملون على توفير التعليم لجميع المعاقين بداية من المرحلة الابتدائية، من خلال بناء مدارس أو فصول خاصة.. لافتة إلى أن بلادها نجحت في توفير التعليم إلى أكثر من نصف الأطفال المعاقين فيها، والاهتمام بإجراء عملية تقييم مستمرة للتطوير، وكذلك توفير التوعية الثقافية للأطفال عن العالم.



يشار إلى أن سفيرة فنلندا قدمت درع تكريم للدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

