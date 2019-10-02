تعرّف على مفاجأة "واتش ات" للمشاهدين في ذكرى نصر أكتوبر

أعلنت منصة "واتش ات" عن حصولها على الحقوق الحصرية الرقمية لفيلم الممر، وبدأ فعلا مشتركيها مشاهدة الفيلم علي المنصة الرقمية.



وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم اتفقت منصة واتش ات مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة عرضين للفيلم أثناء شهر أكتوبر وذلك على قناة "اون اي" يوم السادس من أكتوبر وعلى قناة "دي ام سي" يوم العاشر من أكتوبر الجاري.



وقد أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن هذه الخطوة تأتي بعد طلب المشاهدين الاستمتاع بمثل تلك الأعمال المميزة والتي حققت نجاحًا حديثًا في دور العرض السينمائي وتتمنى أن يستمتع المشاهد بكل ما يتاح علي شاشات التلفزيون من خلال ما يقدم من محتوي مميز.