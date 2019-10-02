نصائح طبية للوقاية من تشوهات العظام (فيديو)

وأوضح "الهميمي"، أنه يجب عدم التعرض للإشعاعات بشكل عام وعدم تناول الأدوية المؤثرة خاصة التي لها علاقة بعلاج العظام، منوهًا أن أهم فترات في الحمل هي أول 3 أشهر وآخر 3 أشهر، ويفضل عدم استخدام أي أدوية إلا بتعليمات من الطبيب المختص.





قدم الدكتور رضا الهميمي، استشاري جراحات العظام وعظام الأطفال والطب الرياضي والرباط الصليبي، نصائح للسيدات الحوامل ومعلومات هامة عن تشوهات العظام الخلقية عند الأطفال.وأشار "الهميمي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أنه من الضروري عمل اختبارات وتحاليل وراثية للزوجين، وعمل اختبار إذا وجد في الطفل الأول اي تشوهات، مشددًا على أن المتابعة الدقيقة أثناء الحمل ضرورية جدا خاصة الموجات الصوتية لاستيعاب اي مشكل عند الجنين.