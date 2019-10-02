رئيس زيمبابوي يدعو المواطنين للتحلي بالصبر لدفع عجلة الاقتصاد

دعا رئيس زيمبابوي "إمرسون منانجاجوا" مواطنيه للتحلي بالصبر لدفع عجلة الاقتصاد في البلاد قائلا إنه "يدرك المعاناة" التي تسببت بها الأزمة التي عصفت بالبلاد لجزء كبير من المواطنين.



وقال رئيس زيمبابوي - خلال خطابه السنوي للأمة أمام البرلمان في هراري، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء - إنه يدرك معاناة الفقراء والمهمشين وإن إعادة دفع الاقتصاد تتطلب وقتا وصبرا.. مؤكدا أن الإصلاحات التي أنطلقت "بدأت تؤتي ثمارها"، بحسب قوله.



وأعلن الرئيس أن حكومة بلاده تدرك تماما التحديات التي يواجهها الشعب في الحصول على النقد، الأمر الذي دفع التجار عديمي الضمير إلى بيع النقد مقابل النقود الإلكترونية.. مؤكدا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للرد على هذه المشكلة.



وكانت زيمبابوي قد شهدت منذ نحو 20 عاما أزمة اقتصادية ومالية كارثية ناجمة عن سنوات حكم الرئيس السابق "روبرت موجابي" (1980-2017) الذي توفي في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 95 عاما.