واشنطن تدعو لضبط النفس عقب إطلاق صاروخ كوري شمالي

دعت الولايات المتحدة كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي جديد صباح اليوم الأربعاء.



ودعت واشنطن -حسبما أوردت موقع (يو إس نيوز) الأمريكي- بيونج يانج إلى "الامتناع عن الاستفزازات" وإبقاء التزامها بمفاوضات نزع السلاح النووي، بعد أن قامت بإطلاق صاروخ باليستي من ساحلها الشرقي صباح اليوم.



من جانبها، قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية من العاصمة الإيطالية روما؛ التي يزورها حاليا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلادها تدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن القيام باستفزازات والتقيد بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي واستمرار انخراطها في المفاوضات الجوهرية والمستدامة من أجل القيام بدورها لضمان إرساء السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي.



من جانبها، قالت كوريا الجنوبية إنه قد يكون تم إطلاق الصاروخ الباليستي من داخل غواصة، ويأتي هذا الأمر بعد يوم من إعلان الشطر الشمالي استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء برنامجه النووي.