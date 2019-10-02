ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد ليفركوزن

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا كبيرًا على حساب باير ليفركوزن الألمانى بـ3 أهداف دون رد، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وبهذه النتيجة يحصد اليوفي النقطة الرابعة فى صدارة المجموعة الرابعة، فيما احتل ليفركوزن المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.



يوفنتوس ضد ليفركوزن



سجل الهدف الأول المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 18 من خلال خطأ دفاعي.





وسجل بيرنارديسكي الهدف الثاني من تمريرة رائعة لهيجواين في الدقيقة 62، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو الثالث في الدقيقة 88.

