بلومبرج: خطط أردوغان للنهوض بالاقتصاد "واهية".. والليرة تحتاج لصدمة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاقتصاد تستند إلى قاعدة واهية وضعيفة.



وقال تيم آش، الخبير الاستراتيجي في شركة"بلو باي مانجمينت" والتي تتخذ من لندن مقرًا لها: "النمو المرتفع، والتضخم المنخفض، والعجز المالي الصغير، والعجز الضئيل في الحساب الجاري.. هذه خطط الحكومة، ولكن كيف يمكن أن يحدث كل هذا في ظل الأوضاع الحالية".



وتابع "الاقتصاد التركي يحتاج إلى صدمة إيجابية هائلة أو معجزة من مكان ما لتحقيق ذلك، أو أن تكون التدخلات السياسية أقل بكثير والليرة ليس بهذا الضعف".



وأكدت الوكالة، أن محاولات تثبيت معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في تركيا سوف تزعج السوق مرة أخرى، وتكشف نقاط الضعف التي دفعت تركيا إلى حافة الهاوية قبل عام.



وأوضحت أن الأصول التركية لا تكاد تكون واضحة، وفقًا لبيوتر ماتيس، وهو استراتيجي مقيم في لندن في رابوبنك، حيث قال إن صندوق النقد الدولي سبق وحذر من أن الهدوء الحالي في الاقتصاد التركي هش.



وتابع "لم يتم تضمين التفاصيل الحاسمة بشأن النمو الاقتصادي لسوء الحظ، مما ترك المستثمرين يرون أن الإدارة تعتزم تحقيق نمو بنسبة 5 ٪ باستخدام التحفيز الائتماني بشكل رئيسي، وهو ما يضع الاقتصاد على حافة الهاوية مرة أخرى".