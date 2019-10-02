سقوط عصابة سرقة الدرجات النارية في قنا

تمكن ضباط البحث الجنائي في قنا، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.



أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة قنا تكوين عاطلين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية.



عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكاب 4 جرائم سرقات دراجات نارية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.