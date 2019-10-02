مدرس يستولى على 284 ألف جنيه من شباب لتسفيرهم للخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، الأربعاء، من ضبط مدرس نصب على عدد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج واستولى على أموالهم.



تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من 5 مواطنين بنصب معلم أول إبتدائي عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 284 ألف جنيه مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتدبير فرص عمل لهم بها، إلا إنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



وأضافت التحريات أنه يوجد ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم، وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.