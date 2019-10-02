حلا شيحة تثير الجدل برسالة: "سعيدة لأني امرآة قوية وأم"

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها أثناء وجودها في مهرجان الجونة بدورته الثالثة، ووجهت حلا شيحة رسالة غامضة من خلال هذه الصورة.



قالت حلا شيحة: "سعيدة كوني امراة مستقلة وأم لأجمل 4 أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة، الماضي انتهى واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب".



وتابعت حلا شيحة: "كوني أنتِ، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة ان تكوني، فأنتي امرأة كوني فخورة قوية".



يذكر أن آخر مشاركات حلا شيحة الدرامية مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، والذي تم عرضه في رمضان الماضي.