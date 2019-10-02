تقارير: روسيا اختبرت صواريخ "S-300" في سوريا

أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي أجرى في سوريا اختبارات ناجحة على أهم عناصر منظومة صواريخ "S -300" للدفاع الجوي.



وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع والمجمع العسكري الصناعي الروسي، أن "الاختبارات كشفت عددا من الثغرات في عمل معدات المنظومة تسنى سدها في وقت قصير"، مضيفة أن "الاختبارات قد انتهت واعتُبرت ناجحة".



ونقلت عن النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسي الفريق أيتيتش بيجيف القول إن "المناخ في سورية يمثل من هذه الزاوية ميدان اختبار مثاليا كونه يتسم بدرجات عالية لحرارة الجو وكثرة الغبار، بينما تستدعي حالة النزاع المسلح المستمر ضرورة تشغيل الرادارات على مدار 24 ساعة".



ووفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، فإن الخبراء العسكريين يرون أن فعالية منظومة "S -300" بأكملها تعتمد على أداء نقطة التحكم القتالي الناجح، وجهاز رادارها الجديد القادر على رصد الأهداف على كافة الارتفاعات.