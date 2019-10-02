اللجان النوعية بـ"النواب" تجرى انتخاباتها اليوم

يبدأ مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، إجراءات انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك بعد أن دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، لتعديل رغبات انضمامهم للجان النوعية بالبرلمان، وذلك في جلسة أمس الثلاثاء، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية اليوم الأربعاء.



ومن المقرر إعلان الكشوف النهائية لتشكيلات اللجان النوعية، خلال الجلسة العامة اليوم، ثم يتم الدعوة لفتح باب الترشح على مناسب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتى تشمل مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر، لكل لجنة.



ويعقب ذلك الدعوة لإجراء الانتخابات بمقر كل لجنة، ثم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، فى نهاية اليوم.