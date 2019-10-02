أحمد مجدي: "الرئيس وعد وأوفى" (فيديو)

علق الإعلامي أحمد مجدي، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص إعادة النظر في إجراءات التنقية من بطاقات التموين، قائلًا: "الرئيس السيسي وعدنا وعدا وأوفى به".



وأضاف "مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي متفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا من إجراءات تنقية من بطاقات التموين، وأكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء".



وأردف: "بالفعل تمت إعادة كل من تظلم وثبت أحقيته للدعم وتم إعادة 1.8 مليون مواطن إلى كشوف الدعم وصرفوا السلع، وجار تلقى التظلمات من أي مواطن من خلال مكاتب التموين".