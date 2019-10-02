أحمد مجدي: "الرئيس وعد وأوفى" (فيديو)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
ياسمين عباسطباعة
علق الإعلامي أحمد مجدي، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص إعادة النظر في إجراءات التنقية من بطاقات التموين، قائلًا: "الرئيس السيسي وعدنا وعدا وأوفى به".
وأضاف "مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي متفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا من إجراءات تنقية من بطاقات التموين، وأكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء".
وأردف: "بالفعل تمت إعادة كل من تظلم وثبت أحقيته للدعم وتم إعادة 1.8 مليون مواطن إلى كشوف الدعم وصرفوا السلع، وجار تلقى التظلمات من أي مواطن من خلال مكاتب التموين".
وأضاف "مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي متفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا من إجراءات تنقية من بطاقات التموين، وأكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء".
وأردف: "بالفعل تمت إعادة كل من تظلم وثبت أحقيته للدعم وتم إعادة 1.8 مليون مواطن إلى كشوف الدعم وصرفوا السلع، وجار تلقى التظلمات من أي مواطن من خلال مكاتب التموين".