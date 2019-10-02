"عاطف سالم ببن الإنسانية وعزف الأنامل" بثقافة السويس

أقام نادى الأدب بقصر ثقافة السويس ندوه في ذكرى رحيل الفنان التشكيلى المتميز الراحل "عاطف سالم" وحملت عنوان "عاطف سالم ببن الإنسانية وعزف الأنامل"، شارك فيها الأديب كريم أنور والأديب الشاعر محمد عبد المعبود، وأدارها الأديب محمد أيوب.



تحدثا المحاضران أن الفنان التشكيلي الكبير عاطف سالم توفى يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2015، ولقب بـالأب الروحي للفنون التشكيلية والكاريكاتير في السويس، وأسهم في إعداد أجيال من الشباب من الرسامين والمبدعين بقصر الثقافة، كما شارك الراحل في عدة مسابقات ممثلًا للسويس داخل المحافظات، ومسابقات دولية ممثلًا لمصر، وشارك في دعم الصحف المحلية والقومية بمئات من رسوم الكاريكاتيرية المعبرة عن الحدث والواقع، وحصل على العديد من شهادات التقدير والجوائز على مدى حياته.



وأعقب الندوة أمسية بعنوان "إبداعات" أدارها الشاعر فوزى محمود، وذلك بقاعة كامل عيد رمضان بقصر ثقافة السويس، حيث تم إلقاء القصائد الشعرية للشعراء فوزي محمود وعزت المتولي ومحمد عبد المعبود ومحمود القطوعي.