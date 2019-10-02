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تقارير ومتابعات

«غير مؤهلة».. حكايات من دفتر آلام ذوي الاحتياجات مع المواصلات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:55 ص
جريدة الدستور
سالي رطب
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خرجت هناء إبراهيم 35 عامًا من شقتها التي تقع بالطابق الأرضي في منطقة بولاق الدكرور، وشقت طريقها بصعوبة فوق كرسيها المتحرك حتى تصل إلى أقرب محطة أتوبيسات متجهة إلى ميدان عبد المنعم رياض.

لم تكن صعوبة خروجها من المنزل عبر الطريق غير الممهد هو الصعوبة الوحيدة التي تواجه هناء، ولكن الصعود والنزول من أتوبيس النقل العام مشقة أكبر جعلتها تحد من خروجاتها إلا للضرورة القصوى.

"هناء" واحدة من 15 مليونًا شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يعانون من صعوبة في التنقل سواء في الشوارع أو المواصلات العامة لعدم تأهيلها لمساعدتهم على حرية الحركة.

وقال النائب البرلماني محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن معاناة البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة قضاء "المشاوير" الخاصة بهم، نظرا لعدم توافر وسيلة مواصلات مؤهلة للتعامل معهم، وعدم تمهيد الشوارع والأرصفة لهم، يتسبب في مكوثهم في البيت وتدهور حالتهم النفسية.

"الدستور" في السطور التالية تواصلت مع بعض ذوي الاحتياجات الخاصة وعرضت حكاياتهم في صعوبة التنقل في الشوارع والمواصلات وكيف ساهم القانون نظم القانون تيسير وسائل النقل لذوى الإعاقة.

قالت هناء: كان هناك بعض الإجراءات التى لابد من إنجازها في مجمع التحرير، فاضطررت إلى الخروج من المنزل والذهاب إلى التحرير، لكنّي لا أفضل أبدًا الخروج من المنزل فأنا دائمًا ما أكون في حاجة إلى رفيق يساعدني على الصعود والهبوط من المواصلات.

"رحلة التحرير لم تكن بالهينة، فكنت وحيدة واضطررت للاعتماد على غيري في صعود المواصلات العامة وعبور الشارع وصعود الكباري"، هكذا استطردت في حديثها مع "الدستور"، مفسرة: كنت أنادي على أي شخص غريب وفي أغلب الأحيان كنت أحتاج إلى شخصين حتى يتمكنوا من حمل الكرسي المتحرك والصعود أو النزول بي من المواصلات.

أجد الكثيرون من المتطوعين لكن يظل أثره السلبي معي طوال اليوم، فعدم القدرة على الخروج وحدي تجعلني بحالة نفسية سيئة جدًا، ورغم أن هناك اهتمام واضح الآن بتوفير وسائل مواصلات تتلائم مع ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنها لا تتوافر في جميعها.

وطالب النائب البرلماني محمد عبد الله زين الدين، في بيان صحفي له إلى ضرورة توفير حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها، ويتم تعديلها وفقًا للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكييفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم.

وطالب النائب، في بيانه، بإلزام أصحاب سيارات الأجرة بتوفير كرسي قابل للدوران لتسهيل مهمة النزول على ذوي الإعاقة وكذلك كبار السن.

يسير ملاصقًا للحوائط تسبقه عصاه التي لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدةً من دونها فهي بديل لنظره الذي وُلد بدونه، خالد 52 عامًا كفيف من منطقة عين شمس، يستقل مترو الأنفاق على فترات قريبة فهي بالنسبة له أفضل من ركوب المواصلات العامة التي يجد صعوبة بالغة في استقلالها وحيدًا.

"رحلة مرهقة" كان المصطلح الذي استخدمه خالد لوصف معاناته اليومية مع المواصلات العامة، في الطريق إلى عمله الشاق، والذي يستغرق قرابة الساعتين، يستقبل فيهم عدد متنوع من وسائل المواصلات.

"بركب ميكروباص لحد محطة مترو عين شمس، بتعرض لزحمة، ومفيش ميكروباصات مخصصة لينا ولا كراسي نقعد عليها تكون مريحة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، الناس بتساعدنا في أوقات كتيره"

وتابع أصل إلى محطة المترو لتبدأ رحلة العذاب جديدة، فالبوابات مزدحمة والتفتيش يعوق حركتي على الكرسي المتحرك بشكل أكبر، هي بوابة واحدة يدخل منها الجميع دون تفريق بين ذوي احتياج خاص وسليم.

"الزحمة صعبة على البوابة، ومنها على شباك التذاكر، طوابير طويلة عشان نأخد تذكرة، مفيش مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وأوقات بتكون الإعاقة في الأيد مش الرجل فالناس تفتكر أنك مجرد مريض فقط.

وأوضح على الرغم من وجود امتيازات كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل المواصلات لكن الألم النفسي الذي نشعر به يوميًا من تعرضنا للكثير من المواقف المحرجة في الطريق هي الأزمة الأكبر التي نعاني منها.


وتلتزم الدولة حسب القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50 % من قيمة التذكرة بالنسبة لوسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجاناً لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك بالنسبة للشخص ذوي الإعاقة ومساعده .

كما تلتزم الجهات ذات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها .



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