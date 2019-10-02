الأربعاء 02 أكتوبر 2019 الموافق 03 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الخاصة الأفغانية تدمر مخابئ لأسلحة طالبان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
دمرت القوات الخاصة الأفغانية عدة مخابئ لأسلحة تابعة لحركة طالبان في مقاطعات هيرات وهيلمند وغازني.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين عسكريين قولهم اليوم الأربعاء: إن القوات الخاصة ألقت القبض على اثنين من مسلحي طالبان ودمرت مخابئ أسلحة تابعة لحركة طالبان في منطقتي زنده جان وشينداند في هيرات.

وأضاف المسئولون أيضًا أن القوات الخاصة دمرت مخبأ آخر لأسلحة طالبان في منطقة ناد علي في هلمند، كما اعتقلت القوات الخاصة أحد مقاتلي طالبان ودمرت مخابئ لأسلحة الحركة في منطقتي غازني وأندار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

كاتبة بريطانية تكشف كيف خيب المصريون آمال «الجزيرة» و«بي بي سي» و«نيويورك تايمز» في فوضى جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

ننشر أول صور من مسرح مذبحة أبو النمرس الأسرية

منذ حوالي 14 ساعة

"نهاية زمن أردوغان".. تقرير دولى: 3 سياسيين يهددون عرش الديكتاتور فى الانتخابات التركية المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة

مصرية تلقن قناة "مكملين" درسًا على الهواء

ads

الصور

image description

أحمد فهمى وماجد المصرى وبيومى فؤاد فى حفل كأس إنيرجى للدراما

image description

بحضور نجوم الفن.. ندوة التناول الدرامى لدور المرأة فى المجتمع

image description

حفل نداء شرارة ورنا سماحة فى الأوبرا

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الأكثر قراءة

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

مصطفى أبو تورتة ونهال.. حكاية خطوبة خطفت روّاد السوشيال ميديا (فيديو)

رسالة من انتصار السيسي للآباء والأمهات

حل لغز مذبحة أبوالنمرس.. والقبض على الجاني

أيام زمان

سر ضرب تحية كاريوكا لممثلة أمريكية بالحذاء في مهرجان "كان"

"حرمت والدها من الميراث".. تعرف على وصية الراحلة سوزان تميم

قبل الشهرة.. فيروز تغسل الصحون في بيت أهلها (صورة نادرة)

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الصحة

لقاح السل في الطفولة يوفر حماية طويلة الأجل من سرطان الرئة

فقدان الوزن يساعد فى تخفيف حدة مرض السكر

مريضات الربو لديهن مستويات أقل من هرمون "التستوستيرون"

"الستاتين" يمكن أن يقلل خطر هشاشة العظام

الرئيس نيوز

الذهب يرتفع 9 جنيهات.. وعيار 18 بـ580 جنيها

الإسكان: تنفيذ 9 مدن جديدة في الصعيد لاستيعاب 4.5 مليون نسمة

خاص.. تيسيرات جمركية جديدة لتقليص زمن الإفراج عن البضائع بحد أقصى 72ساعة

«الضرائب» تنفى فرض ضريبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية

منوعات

الموقف الأسري يؤثر على استخدام السجائر الإلكترونية في المراهقة

المنومات تساعد على التخلص من الأفكار الانتحارية

الأمير هاري وميجان يقاضيان صحيفة نشرت رسالة خاصة

الجمعية الفلكية بجدة تكشف حقيقة تعرض الأرض لظلام دامس لـ 6 أيام

كشكول

جامعة القاهرة تحتفل بالذكري الـ46 لانتصارات أكتوبر

قاعات جديدة بطب الأزهر بدمياط بالجهود الذاتية لأعضاء هيئة التدريس

ننشر نتيجة تنسيق المعاهد الفنية بجامعة الأزهر

مجاهد يلقي كلمة وزارة التعليم في مؤتمر "التعليم الدامج والتجربة الفنلندية

إسلام سياسي

منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية يوصي بإنشاء مركز دولي لمواجهة الأزمات

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ19 لـ"هبة القدس والأقصى"

الجامعة العربية: الهوية الثقافية سلاح الدول العربية والإفريقية لمواجهة الإرهاب

السعودية تجدد تضامنها مع جهود مصر في محاربة الأرهاب


زيت وسكر

استمرار تلقي تظلمات المواطنين بمكاتب التموين

تعديل ضوابط التخصيص المباشر بوزارة الإسكان

ما هو الإلتهاب؟.. أكتشف الإجابة

أسماك طازجة بخصم 40%.. التفاصيل!

مقالات الرأي
ماجد حبته
سد النهضة.. كمان وكمان
منى رجب
وعى الشعب.. وضرورات المرحلة
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى استشهاد الأسقف الأنبا صموئيل
القس. رفعت فكرى
كيف تحيا سعيدًا؟
المزيد

الثقافة

"عاطف سالم ببن الإنسانية وعزف الأنامل" بثقافة السويس

الشاعر أسامة جاد ينظم ورشة عمل "اللغة والأداء اللغوى"

غدًا.. "القطط" على مسرح ميامى

صدور "سعادة السوبر ماركت" لضحى عاصم بالروسية

صفحتنا ع الفيس بوك