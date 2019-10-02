القوات الخاصة الأفغانية تدمر مخابئ لأسلحة طالبان

دمرت القوات الخاصة الأفغانية عدة مخابئ لأسلحة تابعة لحركة طالبان في مقاطعات هيرات وهيلمند وغازني.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين عسكريين قولهم اليوم الأربعاء: إن القوات الخاصة ألقت القبض على اثنين من مسلحي طالبان ودمرت مخابئ أسلحة تابعة لحركة طالبان في منطقتي زنده جان وشينداند في هيرات.



وأضاف المسئولون أيضًا أن القوات الخاصة دمرت مخبأ آخر لأسلحة طالبان في منطقة ناد علي في هلمند، كما اعتقلت القوات الخاصة أحد مقاتلي طالبان ودمرت مخابئ لأسلحة الحركة في منطقتي غازني وأندار.