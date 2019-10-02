تحرير طفل خطفه 3 متهمين في البدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، من تحرير طفل بمساعدة الأهالي، خطفه ثلاثة متهمين في البدرشين.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، يُفيد بضبط أحد الأشخاص حاول خطف طفل داخل إحدى السيارات، بمساعدة آخرين.



انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات تبين أن ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة ملاكي، اختطفوا طفلًا، وطاردهم الأهالي حتى اصطدمت سيارة المتهمين بإحدى الأشجار في منطقة زراعية على طريق أبو النمرس، فانقلبت وفر اثنان هاربين.



تمكن الأهالي من ضبط أحدهما وتحرير الطفل، وتسليم المتهم للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لضبط الهاربين.