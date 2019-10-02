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الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة (فيديو)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:30 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استقرار في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين.

وأضاف "عطا"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأشار "عطا"، إلى اعتدال الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين.

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